Московская мэрия рекомендовала автомобилистам отложить вечерние поездки

В городе ожидаются пробки, загруженность дорог может вырасти до девяти баллов. Температура воздуха в столичном регионе может опуститься до минус 15 градусов. На дорогах сильная гололедица, это затрудняет движение транспорта, предупредили в Центре организации дорожного движения. Основные заторы наблюдаются в центральной части города. Сейчас загруженность столичных дорог оценивается в девять баллов. Затруднено движение также на Садовом кольце и Третьем транспортном, а также на МКАДе.

