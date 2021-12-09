«Новая газета»: Россия зарегистрировала препарат «Золгенсма», предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии

Российские власти, как пишет «Новая газета», зарегистрировали препарат «Золгенсма», который предназначается для лечения спинальной мышечной атрофии. Это лекарство является одним из самых дорогих в мире. Его стоимость оценивается в более чем сто миллионов рублей. По словам волонтеров, которые занимаются помощью пациентам с подобным заболеванием, после регистрации и до поступления препарата в гражданский оборот, проходит в среднем от двух до шести месяцев. Его закупками занимается, в том числе, созданный по инициативе президента фонд «Круг добра». Туда отчисляют средства, полученные от налога на сверхдоходы.

