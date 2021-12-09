Российские власти советуют трудовым мигрантам заранее готовиться к работе на территории стран России

Об этом сегодня сказал президент Владимир Путин.
Путин добавил, что российские власти активно обсуждают подобные проблемы с руководством тех стран, откуда чаще всего прибывают мигранты.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сегодня сказал президент Владимир Путин.
Путин добавил, что российские власти активно обсуждают подобные проблемы с руководством тех стран, откуда чаще всего прибывают мигранты.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…