Рябков: Отношения между США и Россией сегодня переживают ситуацию, похожую на «Карибский кризис»

Отношения между США и Россией сегодня переживают ситуацию, похожую на «Карибский кризис», — считает заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Сергей Рябков посетовал, что международные отношения между странами сегодня походят на времена «холодной войны». По его словам, это связано с тем, что Соединенные Штаты Америки не оставляют попыток расширения Североатлантического альянса на восток. По словам Рябкова, Россия превратилась для ряда стран Запада в «раздражающий фактор», поскольку защищает собственные интересы. В МИДе требуют от НАТО подписания документов, подтверждающих гарантии нерасширения на территориях рядом с Россией. Ранее об этом говорил и президент России Владимир Путин. Его опасения были связаны с высказываниями Белого Дома о том, что потенциалы Украины и Грузии для возможного вступления в альянс будут поддерживаться Америкой. Путин подчеркнул, что Россия не допустит размещения оружия на территории Украины, но вместе с тем Рябков сегодня сказал, что никто не требует обязательного сохранения нейтралитета от Киева. По словам российского дипломата, НАТО сегодня нашел смысл существования в сдерживании России и Китая.

Заявления Рябкова прозвучали после переговоров по видеосвязи Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом. Вашингтон ранее пригрозил России новыми санкциями в случае нападения на Украину.