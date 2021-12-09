Суд в Лондоне завтра вынесет решение по делу об экстрадиции в США основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Как сообщили в инстанции, это будет решение по жалобе американского министерства юстиции. Еще в начале года суд запретил экстрадицию Ассанжа в США. Тогда это объяснялось опасениями за психическое здоровье осужденного. Сам основатель WikiLeaks сейчас находится в лондонской тюрьме, где отбывает наказание за нарушение условия освобождения под залог.

