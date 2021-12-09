Соратники Алексея Навального объявили о вознаграждении за информацию о причастных к отравлению политика, в том числе, за видеозаписи с камеры наблюдения в томской гостинице, где члены команды Навального нашли бутылку со следами отравляющего вещества. Покушение на политика произошло в конце лета прошлого года. Позже немецкие эксперты установили, что против одного из лидеров российской оппозиции было использовано вещество группы «Новичок». Согласно журналистскому расследованию, которое было опубликовано позже, к отравлению могут быть причастны оперативники ФСБ из секретного подразделения. В Кремле эту информацию отрицают.

