Как рассказал источник агентства ТАСС, это ведущий советник управления департамента военного ведомства по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин. В Басманном суде Москвы сказали, что уже получили ходатайство об избрании меры пресечения.
Сотрудника министерства обороны России задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки
Как рассказал источник агентства ТАСС, это ведущий советник управления департамента военного ведомства по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин. В Басманном суде Москвы сказали, что уже получили ходатайство об избрании меры пресечения.