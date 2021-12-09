Российско-американские отношения близки к ситуации, когда может повториться карибский кризис, — считают в МИДе России. По словам замминистра Сергея Рябкова, ответственность в первую очередь лежит на Соединенных Штатах, однако, добавил чиновник, это будет означать провал дипломатии. Он уверен, что есть еще время договориться. Рябков полагает, что у Вашингтона не осталось против Москвы никаких других инструментов, кроме шантажа и санкций. В свою очередь, Россия считает необходимым отодвинуть от себя угрозу стран Запада. Для нее неприемлемо военное освоение НАТО на своих рубежах. На этой неделе лидеры двух стран провели переговоры по видеосвязи. Перед этим Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что Россию ждут новые жесткие санкции в случае вторжения на Украину.