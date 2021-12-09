В России за минувший день выявили чуть более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Как утверждают в оперативном штабе, это минимальный показатель с середины октября. За сутки скончались менее 1 200 человек. Что касается Москвы, то за день ковид подтвержден почти у трех тысяч граждан. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 28 человек, вернувшиеся из ЮАР и других африканских стран, направлены в больницы с положительными тестами на коронавирус. Попова подчеркнула, что пока нет данных о меньшей опасности штамма омикрон по сравнению с другими штаммами коронавируса.
2021-12-09T18:29:30+03:00
2021-12-09T18:29:56+03:00
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18:29, 09 декабря 2021
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