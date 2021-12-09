В Польше готовят иск против властей Беларуси, в том числе, на основе показаний бежавшего из страны авиадиспетчера, который стал свидетелем того, как белорусский КГБ руководил операцией по захвату самолета с Романом Протасевичем на борту.

В отличие от беженцев из Ирака, пытавшихся в прошлом месяце прорваться через белорусско-польскую границу, Олег Галегов, вместе с семьей нелегально попавший на территорию Польши, предложил здешним властям инсайдерскую информацию о вынужденной посадке в Минске рейса Ryanair, следовавшего в мае этого года из Афин в Вильнюс, пишет газета Нью-Йорк таймс, ссылаясь на неназванные источники в польских спецслужбах. — После обращения минувшим летом — сначала в посольство США в Варшаве — Галегов был перенаправлен к представителям правительства Польши, которым сообщил, что самолет с белорусским правозащитником принудили к посадке в столице Беларуси в рамках операции КГБ. Авиадиспетчер как «прямой свидетель» того, как рейс Ryanair был посажен в Минске, рассказал, что находившийся рядом с ним офицер спецслужб, цитата, “ в решающий момент взял под контроль его действия”, все это время говоря с кем-то по телефону и сообщая, что происходит с самолетом. Издание напоминает, что из диспетчерской вышки на борт с Протасевичем и его подругой Софьей Сапего, которая обвиняется в руководстве телеграм-каналом «Черная книга Беларуси» с личными данными белорусских силовиков, была передана информация о том, что рейс якобы заминирован, и что взрывное устройство может быть приведено в действие над Вильнюсом. Пилот авиакомпании отнесся к этому скептически, но подчинился указанию следовать в аэропорт белорусской столицы. Нью-Йорк таймс отмечает, что информация свидетеля не меняет в корне того, что подозревали и следователи, и общественность, однако данные, предоставленные следствию непосредственным участником произошедшего, должны помочь стороне обвинения при подготовке к суду, пишет газета.

Официальный Минск пока никак не отреагировал на данную публикацию.