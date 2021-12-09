Президент США Джо Байден сегодня проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским — телефонный звонок состоится через день, после того как Байден провел переговоры по видеосвязи с российским президентом Владимиром Путиным, на которых Украина стала главной темой обсуждения.

Накануне видеозвонка с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся 7 декабря, Джо Байден провел телефонный разговор на тему Украины с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, а госсекретарь США Тони Блинкен позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил в «непоколебимой поддержке» со стороны США. Сразу после переговоров с Путиным, Байден снова позвонил европейским партнерам и провел для них дебрифинг. Кроме того, команда Белого дома провела дебрифинг для посольств стран-членов НАТО, членов ЕС и ключевых союзников в Индо-Тихоокеанском регионе о результатах звонка с Путиным. Сегодня президент США будет разговаривать с Владимиром Зеленским. Накануне Джо Байден заявил, что к пятнице надеется объявить о переговорах на высоком уровне, «чтобы обсудить будущее озабоченности России по поводу НАТО в целом» и потенциально выработать соглашение, касающееся снижения температуры на восточном фронте». Речь идет, по словам президента США, о переговорах с участием не только Вашингтона и Москвы, но и по крайней мере четыре основных союзника США по НАТО.

Во время видеозвонка с Владимиром Путиным Джо Байден пригрозил российскому президенту ударом по российской экономике в виде жесточайших санкций в случае вторжения России в Украину. Выступая после переговоров перед журналистами, Байден заявил, что размещение дополнительных войск США на территории Украины «не обсуждается».