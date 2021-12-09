Расследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждает, что Россия продолжает увеличивать концентрацию войск на границе с Украиной. Так, под Воронеж перебросили один ракетно-зенитный комплекс «Бук», чему есть документальные свидетельства. Сообщения об увеличении российского военного присутствия в приграничных районах постоянно появляются в западной прессе. В Кремле и МИДе отрицают факт подготовки вторжения на Украину.
2021-12-09T18:24:40+03:00
2021-12-09T18:24:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:24, 09 декабря 2021
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