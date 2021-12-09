Госдума одобрила во втором, основном чтении проект закона о публичной власти в РФ, который вызвал широкую дискуссию

Он в частности снимает ограничение губернаторства двумя сроками подряд. Изменяется механизм ответственности главы региона. Президент сможет заявить не только об утрате доверия к тому или иному губернатору, но также выносить им предупреждения или выговор. Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов отметил, что он и его коллеги недовольны некоторыми положениями законопроекта.

Проект закона о публичной власти разработали сенатор Андрей Клишас и глава думского комитета по законодательству, «единоросс» Павел Крашенинников. Последний напомнил, что ко второму чтению было внесено много поправок.

Депутаты Госдумы не поддержали поправку, предложенную Татарстаном о возможности называться президентом для главы субъекта федерации. Павел Крашенинников отметил, что все другие регионы согласны выполнять эту норму. При этом сегодня парламентарии поддержали другую поправку депутатов Татарстана, согласно которой наименование высшего исполнительного органа госвласти в регионе будет учитывать исторические, национальные и иные традиции.

