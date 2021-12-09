Футбольный клуб ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на следующий матч чемпионата России по итогам инцидента, произошедшего в ходе скандальной встречи с петербургским Зенитом.

Эксперты КДК установили, что фанаты зажгли 41 файер, использовали две дымовые шашки и три стробоскопа, чем мешали проведению соревнований. Глава комитета Артур Григорьянц рассказал, что помимо матча с тульским Арсеналом, на котором фанатские трибуны ВЭБ-арены будут закрыты, еще на одну встречу ЦСКА наказан условно. Кроме того клуб заплатит в общей сложности 420 тысяч рублей за необеспечение безопасности и использование пиротехники. Впрочем, скандальным стал инцидент, произошедший уже после игры и фанаты в нем стали пострадавшей стороной. Сотрудники правоохранительных органов держали болельщиков на трибунах и в подтрибунных помещениях в течении трех часов, чтобы выявить тех, кто нарушал порядок. Всего было задержано больше 400 человек. Многие, в том числе и непричастные, провели в отделах полиции всю ночь. При этом камеры видеофиксации на стадионе хоть и работали, но не вели запись.

Петербургский Зенит тоже наказали закрытием фанатской трибуны на один матч, но по итогам матча 17 тура с Ростовом. Причиной стала нецензурная брань.