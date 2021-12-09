Суд в Петербурге арестовал владельца сети магазинов косметики «Рив Гош» Августа Мейера

Следствие считает, что он причастен к хищению кредита Сбербанка на развитие компании «Юлмарт».

Новый год совладелец компании Юлмарт встретит в следственном изоляторе. В своем выступлении в зале Московского районного суда миллиардер Август Мейер просил не отправлять его под арест. Из-за решетки, по-английски он сказал, что это дело расследуют уже 5 лет. За это время у него было много возможностей скрыться, но он этого не сделал. Каждый раз, когда его вызывали к следователю, он добровольно приходил на беседу. То же самое, по словам бизнесмена, относится и к возможному влиянию на свидетелей. За пять лет таких попыток не было, заверил Мейер. Его адвокат добавил, что это бизнес-конфликт и попросил избрать в качестве меры пресечения для своего подзащитного залог до 5 миллионов рублей и домашний арест. Однако суд поддержал ходатайство следствия и отправил предпринимателя на два месяца под арест. Накануне Августу Мейеру предъявили обвинение в мошенничестве на сумму почти два с половиной миллиарда рублей. Вину он не признал. По данным СМИ речь идет о кредите, который совладельцы компании Юлмарт получили на развитие бизнеса незадолго до ее краха и не вернули.

В результате конфликта между совладельцами некогда крупнейший в России интернет-ритейлер «Юлмарт» прекратил работу. Банкротный процесс идет уже более четырех лет.