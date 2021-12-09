Сегодняшняя видео-встреча Путина с членами Совета по правам человека началась с опозданием на два часа.

Правозащитник затронули многие темы, которые в последнее время поднимались в обществе.

Помимо темы иностранных агентов, правозащитники затронули вопрос о пытках в российских колониях. Общественный резонанс ранее вызвали публикации кадров издевательств над заключенными в Саратовской тюремной больнице. Путин рассказал, что в Совете Федерации уже работают над тем, чтобы внести изменения в закон и юридически закрепить само понятие «пытка». Президент при ответе на вопрос правозащитницы Евы Меркачевой об ответственности за издевательства в колониях ограничился фразой о необходимости принятия системных мер в пенитенциарной системе. Кроме того, Путин полагает, что граждан, которые находятся под следствием, держать за решеткой неоправданно. По его словам, нужно применять более гуманные меры в отношении подозреваемых, например, домашний арест. Ева Меркачева в ходе заседания сказала, что в России в СИЗО до суда часто попадают люди, которые не представляют опасность для общества.

Ева Меркачева отметила, что человек не может считаться виновным до приговора суда. Помимо многочисленных нарушений в исполнительной власти члены СПЧ подняли вопросы, которые могут коснуться всех граждан уже в ближайшее время. Таким стал, например, законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Однако президент ответил лишь, что важно взвесить все «за» и «против», а также не принимать опрометчивых решений. Также Путин призвал внимательно отнестись к другой проблеме – с мигрантами. Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к нему с репликой, что приезжие, которые нарушают закон в России должны немедленно высылаться из страны. Фадеев также посетовал, что существуют проблемы с языковой интеграцией иностранцев. Путин полагает, что подобные вопросы надо решать с коллегами из СНГ, чтобы мигранты приезжали в Россию уже со знанием языка и законов. На заседании Путин также традиционно обвинил социальные сети в проблемах детей в учебных заведениях. По его мнению, буллинг – это следствие навязанных IT-платформами моделей поведения школьников.

Путин прокомментировал и закон о домашнем насилии. По его словам, при его рассмотрении необходимо учитывать риск вмешательства в дела семьи.