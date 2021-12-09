В Госдуму внесен законопроект о передаче суду права признания иностранным агентом

Его разработали депутаты из фракции «Новые люди». Как напоминает агентство Интерфакс, ранее похожую инициативу разработали справедливороссы. Тема иноагентов сегодня поднималась на встрече президента с членами Совета по правам человека.



Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев сказал, что закон о СМИ-иноагентах принимали в спешке, а действует он зачастую абсурдно.

Владимир Путин согласился с тем, что нужно продолжить детально обсуждать принятый закон.

Путин отметил, что законодательство о СМИ-иноагентах должно не допускать вмешательства извне.

