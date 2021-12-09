Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Глазова, устроившего стрельбу в столичном МФЦ

Адвокат нападавшего Петр Колдов рассказал, что Глазов не намерен обжаловать решение об аресте. По словам защитника, во время заседания он вел себя адекватно, заполнял необходимые документы и раскаивается в содеянном. Преступление он не планировал, причиной же, по которой 45-летний москвич открыл стрельбу, стал конфликт из-за нежелания надевать защитную маску.

ЧП произошло у столичного МФЦ в Рязанском районе. В результате стрельбы 2 человека погибли, еще четверо пострадали. Одна из них – 10 летняя девочка. Очевидцы рассказали, что у стрелка заклинило пистолет. Если бы этого не произошло, уверены они, смертей могло быть значительно больше. Кроме того, при задержании Сергей Глазов вел себя неадекватно и активно оказывал сопротивление.

Газета «КоммерсантЪ» пишет, что при обыске у бывшего сотрудника ФСБ и СВР обнаружили более 20 боевых патронов, порядка 3 миллионов рублей в европейской валюте, а также ряд строительных инструментов. Как ожидается, в скором времени его отправят на психиатрическую экспертизу, чтобы установить состояние его психического здоровья.

Вместе с тем, накануне с Глазовым пообщались члены Общественной наблюдательной комиссии. По словам одного из членов, он находился в апатии и не проявлял никакого интереса к своей дальнейшей судьбе.

Обвиняемому предъявлено обвинения по трем статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство и незаконный оборот оружия.

По словам адвоката, защита намерена обсудить с родственниками Глазова и с ним самим вопрос о выплате компенсаций пострадавшим и близким погибших. Сергей Глазов мог сойти с ума еще во время работы в силовых структурах, — пишет сегодня газета «Московский комсомолец».

Агрессия россиян в повседневной жизни напрямую связана с моделью поведения, которой придерживаются власти, — сказала в эфире «Эха» политолог Нина Хрущева.

Певец Юрий Лоза, известный как ковид-скептик, сказал, что не считает себя морально ответственным за человека, устроившего стрельбу в МФЦ. В интервью «Эху» музыкант сказал, что Сергей Глазов вряд ли ориентировался на его позицию.

Власти Москвы, тем временем, решили выплатить по одному миллиону рублей семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ, по 500 тысяч получат пострадавшие. Центр госуслуг на юго-востоке Москвы, где во вторник 45-летний Сергей Глазов, убил двух человек и ранил четырёх, утром возобновил работу. Некоторые люди также признавались «Эху», что опасались сегодня приходить в центр госуслуг, где случилось ЧП.