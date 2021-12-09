Легкий самолет совершил вынужденную посадку на неподготовленную площадку близ Пскова, пострадавших нет — Минобороны РФ

Легкий военно-транспортный самолет с 10 десантниками и тремя членами экипажа совершил вынужденную посадку в

Псковской области вне аэродрома, никто не пострадал, сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, на аэродроме Кресты (Псковская область) проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений Воздушно-десантных войск.

«После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость. На борту находилось 10 военнослужащих ВДВ и три члена экипажа», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные сообщили, что командир воздушного судно произвел вынужденную посадку вне аэродрома на неподготовленную площадку.

«Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал. Самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться по назначению», — сообщили в Минобороны РФ.