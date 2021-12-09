Власти Новой Зеландии запретят продажу табака и сигарет родившимся после 2008 года

Правительство утвердило план по борьбе с курением. Он вступит в силу в следующем году. Программа предполагает также снижение количества табачных магазинов в стране и запрет на торговлю продукцией с высоким содержанием никотина. В пояснительной записке отмечается, что сейчас в пятимиллионной стране примерно 13% населения имеют привычку курить.