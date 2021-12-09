Российский президент согласился с необходимостью обсудить закон о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом.

О проблемах, связанным с этой нормой Владимиру Путину рассказывали сегодня члены президентского Совета по правам человека. Путин в то же время настаивает, что некоторые российские СМИ за границей также объявляют иностранными агентами, их сотрудников вызывают в суды, на допросы, угрожая тюремным заключением за неявку.