Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

В Ереване утверждают, что азербайджанская армия открыла огонь по позиция армянских подразделений. Ранее Минобороны Армении уже сообщало об обстреле позиций сил республики на восточном участке границы с азербайджанской стороны. В Баку утверждают, что стрельба велась с территории соседней республики по позициям азербайджанской армии. До этого серьезное обострение на границе произошло в середине ноября. Ситуацию удалось стабилизировать при участии России.