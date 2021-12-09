Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

В Ереване утверждают, что азербайджанская армия открыла огонь по позиция армянских подразделений. Ранее Минобороны Армении уже сообщало об обстреле позиций сил республики на восточном участке границы с азербайджанской стороны. В Баку утверждают, что стрельба велась с территории соседней республики по позициям азербайджанской армии. До этого серьезное обострение на границе произошло в середине ноября. Ситуацию удалось стабилизировать при участии России.
2021-12-09T17:32:26+03:00
2021-12-09T17:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 09 декабря 2021
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