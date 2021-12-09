Крупнейшая китайская строительная компания Эвергранд не смогла расплатится по долгам

Девелоперу грозит банкротство, которое может вызвать кризис мирового масштаба.

Эвергранд просрочил выплаты по облигационным купонам и не смог изыскать средства и после предоставления отсрочки. Агентство Фитч понизило рейтинг компании до ограниченного дефолта. По сообщению Блумберг общая задолженность Эвергранд по состоянию на июнь этого года превысила 300 миллиардов долларов, что по масштабу сравнимо с долгами американской Лемон Бразерс банкротство которой привело к кризису в мировой экономике в 2008 году. Многие эксперты видят в этих ситуациях очевидное сходство. Причиной патовой ситуации стало стремление к расширению за счет заемных средств и падение спроса на жилье. Эвергранд не может продать уже построенные квадратные метры вызывая к жизни феномен мертвых пустых городов. Ситуация осложняется еще и тем, что сотрудниками фирмы в той или иной форме являются почти 4 миллиона человек, что усиливает негативный эффект на экономику Китая.

Потенциальное банкротство Эвергранд может сказаться и на российской экономике, которая поставляет в Китай продукцию металлургии и строительные материалы.