Квалификационная комиссия петербургской палаты адвокатов поддержала претензии к адвокату Ивану Павлову

Члены комиссии прилик выводу, что в действиях защитника журналиста Ивана Сафронова есть нарушения. Сегодня на комиссии рассматривалось представление Министерства юстиции о лишении Павлова статуса. Окончательное решение будет принято на совете палаты. Ранее российские власти признали Павлова иностранным агентом.