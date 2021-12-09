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17:04, 09 декабря 2021

Квалификационная комиссия петербургской палаты адвокатов поддержала претензии к адвокату Ивану Павлову

Члены комиссии прилик выводу, что в действиях защитника журналиста Ивана Сафронова есть нарушения. Сегодня на комиссии рассматривалось представление Министерства юстиции о лишении Павлова статуса. Окончательное решение будет принято на совете палаты. Ранее российские власти признали Павлова иностранным агентом. 


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