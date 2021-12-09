Квалификационная комиссия петербургской палаты адвокатов поддержала претензии к адвокату Ивану Павлову

Члены комиссии прилик выводу, что в действиях защитника журналиста Ивана Сафронова есть нарушения. Сегодня на комиссии рассматривалось представление Министерства юстиции о лишении Павлова статуса. Окончательное решение будет принято на совете палаты. Ранее российские власти признали Павлова иностранным агентом.
2021-12-09T17:04:57+03:00
2021-12-09T17:11:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 09 декабря 2021
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