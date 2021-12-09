Пресненский суд Москвы арестовал жителя столицы, который во вторник открыл огонь в МФЦ на юго-востоке города

Таким образом, судья Александра Авдотьина удовлетворила ходатайство следствия. Жертвами Сергея Глазова стали два человека, еще четверо получили ранения, в том числе, один ребенок. Стрелка задержал полицейский. По словам его адвоката, которые приводит агентство ТАСС, сам Глазов раскаивается в содеянном и не будет обжаловать свой арест. Ранее его навестили представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Арестованный рассказал, что пришел в МФЦ за паспортом, однако, у него возник конфликт с сотрудниками учреждения, которые требовали от него надеть защитную маску.
2021-12-09T17:04:11+03:00
2021-12-09T17:04:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 09 декабря 2021
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