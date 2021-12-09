Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект о публичной власти

Госдума приняла сегодня во втором чтении законопроект о публичной власти. В то же время, нижняя палата отклонила поправку, которую предлагали депутаты Татарстана. Они добиваются сохранения для главы региона права называться президентом. Вопрос об этом стал одним из самых острых при обсуждении документа. В то же время, глава думского комитета по законодательству, «единоросс» Павел Крашенинников еще до слушаний сказал, что в законопроект внесли немало поправок.

Новый законопроект позволит главам регионов избираться более двух сроков подряд.

Сообщается, что в ходе второго чтения за документ проголосовали 322 депутата, против – 87. В частности, противниками новых поправок стали представители фракции «Справедливая Россия». О причинах этого сегодня говорил первый замруководителя фракции Олег Нилов.