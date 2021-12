Белоруссия назвала статью «The New Your Times» о роли КГБ в посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом

В белорусском Минтрансе назвали статью газеты «The New Your Times» о роли КГБ в посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске информационным вбросом.

Белорусские власти, по данным Минтранса, сразу же опубликовали переговоры пилотов и белорусского диспетчера на рейсе Ryanair. В Минске настаивают, что польская сторона отказывается от сотрудничества в этом вопросе. Информация, появившаяся в американской прессе, по словам директора департамента авиатранспорта республики Беларусь Артема Сикорского, рассчитана на обывателей и тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Вместе с тем Сикорский подтвердил, что упоминаемый в статье «The New Your Times» диспетчер Олег Галегов покинул страну. Белорусский чиновник уверен, что бывший сотрудник аэропорта мог дать показания под давлением и, как он выразился, «пойти на сделку с совестью». В поддержку своих слов, глава департамента привел несколько доводов. Во-первых, по словам чиновника, решение о посадке в Минске принималось лично командиром воздушного судна. Во-вторых, по его убеждению, информация появилась ровно в то время, когда Минск ждет от польских властей объективных данных о переговорах летчиков с диспетчером в Вильнюсе и не получает их. Как пишет американское издание, Галегов утверждает, что на диспетчерской вышке находился сотрудник КГБ, который взял ситуацию под контроль и постоянно докладывал о происходящем с самолетом. Галегов считает, что экстренная посадка самолета была операцией по поимке оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софьи Сапеги.

Прокуратура Польши, как пишет газета «The New Your Times», готовит обвинение против белорусских официальных лиц для судебного разбирательства.