Расследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждает, что Россия продолжает увеличивать концентрацию войск на границе с Украиной. Так, под Воронеж перебросили один ракетно-зенитный комплекс «Бук», чему есть документальные свидетельства. Сообщения об увеличении российского военного присутствия в приграничных районах постоянно появляются в западной прессе. В Кремле и МИДе отрицают факт подготовки вторжения на Украину.
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