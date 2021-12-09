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16:04, 09 декабря 2021

Conflict Intelligence Team утверждает, что Россия продолжает увеличивать концентрацию войск на границе с Украиной

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждает, что Россия продолжает увеличивать концентрацию войск на границе с Украиной. Так, под Воронеж перебросили один ракетно-зенитный комплекс «Бук», чему есть документальные свидетельства. Сообщения об увеличении российского военного присутствия в приграничных районах постоянно появляются в западной прессе. В Кремле и МИДе отрицают факт подготовки вторжения на Украину.


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