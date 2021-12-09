Расследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждает, что Россия продолжает увеличивать концентрацию войск на границе с Украиной. Так, под Воронеж перебросили один ракетно-зенитный комплекс «Бук», чему есть документальные свидетельства. Сообщения об увеличении российского военного присутствия в приграничных районах постоянно появляются в западной прессе. В Кремле и МИДе отрицают факт подготовки вторжения на Украину.