В России нужны системные меры по борьбе с нарушением прав заключенных, — считает президент Владимир Путин

По его словам, сажать за решетку на этапе следствия часто совершенно неоправданно. Как отметил президент, есть другие меры пресечения, которые должны работать. В эти минуты продолжается встреча Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека. Уже поднималась тема мигрантов, кражи персональных данных, а также QR-кодов.

