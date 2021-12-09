По его словам, сажать за решетку на этапе следствия часто совершенно неоправданно. Как отметил президент, есть другие меры пресечения, которые должны работать. В эти минуты продолжается встреча Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека. Уже поднималась тема мигрантов, кражи персональных данных, а также QR-кодов.
В России нужны системные меры по борьбе с нарушением прав заключенных, — считает президент Владимир Путин
По его словам, сажать за решетку на этапе следствия часто совершенно неоправданно. Как отметил президент, есть другие меры пресечения, которые должны работать. В эти минуты продолжается встреча Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека. Уже поднималась тема мигрантов, кражи персональных данных, а также QR-кодов.