Пресненский суд Москвы на 2 месяца арестовал Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ

Таким образом, удовлетворено ходатайство следствия. В результате трагедии, которая произошла во вторник на юго-востоке столицы, погибли 2 человека, четверо пострадали. Власти Москвы решили выплатить по миллиону рублей семьям погибших. У одного из убитых осталась семья и маленькие дети. В распоряжении мэра Сергея Собянина говорится, что помимо единовременной выплаты им до достижения совершеннолетия будет выплачиваться ежемесячная пенсия. Если же после 18 лет они продолжат учиться на бюджетной форме обучения, то администрация продлит выплаты до 23 лет. Кроме того, компенсацию в размере полумиллиона получат и пострадавшие.Ранее Сергей Собянин сообщил, что в результате стрельбы в МФЦ Рязанского района Москвы погибли два человека, администратор и охранник, еще четверо пострадали. Одна из раненых – 10-летняя девочка до конца недели может вернуться домой после операции.Что же касается самого нападавшего, им оказался 45-летний Сергей Глазов. По данным газеты «КоммерсантЪ» ранее он служил в ФСБ и СВР и никогда не привлекался. В Следственном комитете утверждают, что при задержании Глазов вел себя неадекватно, а при себе у него нашли боевые патроны и крупную сумму денег в иностранной валюте. В скором времени его отправят на психиатрическую экспертизу.

Пресненский суд отправил Глазова под арест до 7 февраля. Ранее об этом просил СК