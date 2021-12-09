Пресненский суд Москвы на 2 месяца арестовал Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в результате стрельбы в МФЦ Рязанского района Москвы погибли два человека, администратор и охранник, еще четверо пострадали. Одна из раненых – 10-летняя девочка до конца недели может вернуться домой после операции.
Что же касается самого нападавшего, им оказался 45-летний Сергей Глазов. По данным газеты «КоммерсантЪ» ранее он служил в ФСБ и СВР и никогда не привлекался. В Следственном комитете утверждают, что при задержании Глазов вел себя неадекватно, а при себе у него нашли боевые патроны и крупную сумму денег в иностранной валюте. В скором времени его отправят на психиатрическую экспертизу.
Пресненский суд отправил Глазова под арест до 7 февраля. Ранее об этом просил СК