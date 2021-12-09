По его словам, за понедельник и вторник выпало более 15 сантиметров снега, и его удалось убрать за два дня.
Как сказал Бирюков, улицы чистые. По прогнозам, зима в столичном регионе будет достаточно холодной и снежной.
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По его словам, за понедельник и вторник выпало более 15 сантиметров снега, и его удалось убрать за два дня.
Как сказал Бирюков, улицы чистые. По прогнозам, зима в столичном регионе будет достаточно холодной и снежной.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…