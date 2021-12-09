Дорогимиловский суд Москвы признал законным продление меры пресечения четырем редакторам студенческого журнала DOXA

Жалоба защиты была отклонена. Редакторов обвиняют в агитации несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях.
Сотрудники DOXA будут находиться под запретом определённых действий до середины апреля будущего года.
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Жалоба защиты была отклонена. Редакторов обвиняют в агитации несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях.
Сотрудники DOXA будут находиться под запретом определённых действий до середины апреля будущего года.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…