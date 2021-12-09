Власти Москвы решили выплатить по 1 миллиону рублей семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский»

По 500 тысяч получат пострадавшие. Сегодня суд должен избрать меру пресечения 45-летнему Сергею Глазову, который открыл огонь по персоналу учреждения.
Погибли два человека, четверо пострадали.
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По 500 тысяч получат пострадавшие. Сегодня суд должен избрать меру пресечения 45-летнему Сергею Глазову, который открыл огонь по персоналу учреждения.
Погибли два человека, четверо пострадали.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…