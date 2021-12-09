Заключенные исправительной колонии №7 в Приморье утверждают, что подвергались насилию

Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на членов Общественной наблюдательной комиссии. Они накануне побывали в колонии. Осужденные заявили, что к ним применяли спецсредства, били палками.

Тема пыток в российских тюрьмах должна быть одной из главных на встрече президента России Владимира Путина с членами СПЧ, сказал «Эху Москвы» правозащитник Лев Пономарев*.

«Тема пыток будет одна из основных на встрече [СПЧ] с президентом. Уже год фонд «В защиту прав заключенных*» вместе с Татьяной Москальковой ведем расследование массовых пыток, которые были в Иркутской области. Сейчас официально признаны около 30 потерпевших заключенных, пострадавших от сексуального насилия. Мы требовали, чтобы Леонид Сагалаков, начальник ГУФСИН Иркутской области, был отстранен на время расследования. Вчера я узнал, что Сагалаков был повышен указом президента с полковника на генерала», — сказал он.

* Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом. Фонд "В защиту прав заключенных" - НКО, признанное иностранным агентом.