В московском СИЗО «Лефортово» уже несколько месяцев находится участник протестов и видеоблогер Валентин Шляков

По словам источника ТАСС, следователи ФСБ обвинили его в публичных призывах к экстремизму из-за его YouTube-канала. Ни его защита, ни ФСБ не комментируют ситуацию.

Суд вынес решение об аресте еще в августе, но об этом стало известно только теперь. Как напоминает «Русская служба ВВС», на данный момент самый известный YouTube-блогер, который попал под уголовное преследование в связи с его видеозаписями, — это политолог Николай Платошкин.

Но его YouTube-канал насчитывает 650 тысяч подписчиков, что в 26 раз больше, чем у Шлякова. Малоизвестный блогер находится в том же СИЗО, куда отправляют бывших министров и губернаторов.