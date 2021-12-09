В Москве возобновил работу МФЦ, где во вторник посетитель застрелил двух человек и еще нескольких ранил

В МФЦ дежурят охранники, полиции не видно.

Подозреваемого, который находится под стражей, посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Ее представитель, журналист Ева Меркачева сказала радиостанции «Эхо Москвы», что Сергей Глазов выглядел странно и заторможенно отвечал на вопросы.

«Мы его посетили вчера, причем как раз перед нашим визитом его привезли. Почти всю ночь он находился в Следственном комитете, где его допрашивали. Утром его отвезли в трамвпункт, потому что он получил травму при задержании, но в принципе, эти травмы не смертельные, нет переломов, есть гематомы. Его освидетельствовали, дали обезболивающие препараты. Выглядел он странно, хотя ничего кроме обезболивающих он не получал, немножко заторможенный, я бы сказала. Долго отвечает на вопросы, ответы односложные, судя по этим ответам, его совершенно не волнует его судьба, что с ним будет, будут его судить или не будут. Он проживает, по его словам, на те средства, которые он когда-то 10 лет назад успел заработать, нет ни семьи, ни детей. При этом у него нелегальное оружие, он все время ходил везде с пистолетом, который не являлся официальным. Все документы на оружие у него были изъяты в свое время», — сказала она.

По данным газеты «Коммерсантъ», Глазов заявил на допросе, что стрелял в верящих в коронавирус. Подозреваемый сказал, что сам изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты «от уголовного общества, порожденного коронавирусной инфекцией», которую Глазов считает выдумкой. По сведениям издания, Глазов служил в ФСБ и СВР. Его отправят на психиатрическую экспертизу.

Певец Юрий Лоза, известный как ковид-скептик, сказал в интервью «Эху Москвы», что не считает себя морально ответственным за действия человека, устроившего стрельбу в МФЦ. По мнению исполнителя, фигурант уголовного дела сам понимает, что ситуация с коронавирусом искусственно создана, не ориентируясь на его личную позицию, как популярного и известного человека.

«Я думаю, что за действия таких людей отвечают те, кто придумал вакцинацию, кто придумал сегрегацию людей, введя QR-коды. Отвечают те люди, которые дестабилизируют ситуацию в стране, подрывая все основы демократического общества. Они ответственны за это, а ни в коем случае не я. Человек [который стрелял в МФЦ] понимает, что ситуация искусственно создана, он понимает, что глупость какая-то происходит в мире. Он узнал, что в Норвегии ограничения отменили и смертность пошла на спад, как он должен относиться к тому, что происходит у нас? Если я озвучиваю информацию, которая есть в открытом доступе, меня называют врагом? Посмотрите, что говорят специалисты и политики высочайшего уровня. Вам открытым текстом Песков говорит, что вакцинироваться не надо, когда его спросили, он сказал: «Я не пойду [вакцинироваться], у меня и так все нормально». Это голос президента «Вакцинация не имеет к борьбе с коронавирусом никакого отношения», — говорит вам Песков открытым текстом. Если у вас все нормально, вам не надо вакцинироваться», — сказал он.

Лоза отметил, что, согласно статистике, вакцинированные коронавирусом болеют тяжелее, чем невакцинированные.

«Если вы посмотрите настоящую статистику, не ложную, вы увидите, что вакцинированные болеют тяжелее при повторном заражении. Это журнал «Ланцет», самый авторитетный журнал в мире по медицине, статья от 29 октября. Если вы хотите деньги на продаже вакцины, вы же убьете население страны. У нас 25 процентов заболеваний приходится на онкологию, но закрывают онкологические больницы, перепрофилируют в ковидные, когда ковид 0,01 процента заболеваний в мире. Ребята, вы боретесь с чем? У нас от сердечных проблем умирает в тысячу раз больше людей, но вы боретесь с ковидом, потому что можно продать вакцину для его борьбы», — подчеркнул он.

Певец добавил, что истиной причиной стрельбы в МФЦ стали те, кто создали текущую ситуацию с коронавирусными ограничениями. «Тот, кто взял в руки оружие — это первая ласточка. Они создали ситуацию, а не я, который привел реальную статистику, которая существует в мире. Вы меня крайним пытаетесь сделать, но люди, которые создали ситуацию — вот причина», — заключил он.