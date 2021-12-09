Госдума должна рассмотреть во втором основном чтении законопроект о публичной власти в России

Он, в частности, снимает ограничения на пребывание губернатора на своем посту два срока подряд.
Поправку депутатов из Татарстана о возможности называться Президентом для главы субъекта федерации профильный комитет рекомендовал отклонить.
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Он, в частности, снимает ограничения на пребывание губернатора на своем посту два срока подряд.
Поправку депутатов из Татарстана о возможности называться Президентом для главы субъекта федерации профильный комитет рекомендовал отклонить.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…