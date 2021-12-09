Предприниматель Август Мейер, который является совладельцем парфюмерной сети «Рив Гош», заключен под стражу

На этом настаивало следствие. Его обвиняют в двух эпизодах особо крупного мошенничества.

По версии следствия, бизнесмен похитил у «Сбербанка» более миллиарда рублей. Накануне стало известно о задержании Мейера в Санкт-Петербурге.