Предприниматель Август Мейер, который является совладельцем парфюмерной сети «Рив Гош», заключен под стражу

На этом настаивало следствие. Его обвиняют в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
По версии следствия, бизнесмен похитил у «Сбербанка» более миллиарда рублей. Накануне стало известно о задержании Мейера в Санкт-Петербурге.
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На этом настаивало следствие. Его обвиняют в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
По версии следствия, бизнесмен похитил у «Сбербанка» более миллиарда рублей. Накануне стало известно о задержании Мейера в Санкт-Петербурге.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…