Члены ОНК посетили задержанного Сергея Глазова, который убил двух и ранил четырёх человек в московском МФЦ

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Мы его посетили вчера, причем как раз перед нашим визитом его привезли. Почти всю ночь он находился в Следственном комитете, где его допрашивали. Утром его отвезли в трамвпункт, потому что он получил травму при задержании, но в принципе, эти травмы не смертельные, нет переломов, есть гематомы. Его освидетельствовали, дали обезболивающие препараты. Выглядел он странно, хотя ничего кроме обезболивающих он не получал, немножко заторможенный, я бы сказала. Долго отвечает на вопросы, ответы односложные, судя по этим ответам, его совершенно не волнует его судьба, что с ним будет, будут его судить или не будут. Он проживает, по его словам, на те средства, которые он когда-то 10 лет назад успел заработать, нет ни семьи, ни детей. При этом у него нелегальное оружие, он все время ходил везде с пистолетом, который не являлся официальным. Все документы на оружие у него были изъяты в свое время», — сказала она.

Меркачева отметила, что у членов ОНК сложилось впечатление, что его уволили со службы за проявления неадекватности.

«У нас сложилось впечатление, что у него была какая-то странная история, его комиссовали со службы, наверное, он как-то себя проявил неадекватно. Вытекало из его слов, что был какой-то случай, который заставил сомневаться в том, что он здравомыслящий человек. Он оказался на гражданке и распорядился своей гражданской жизнью весьма своеобразно», — заключила она.

Ранее Сергей Глазов, открывший стрельбу в московском МФЦ, признал свою вину. Задержанный рассказал общественникам, что пришел в многофункциональный центр в районе Рязанский за паспортом. При себе у него был охолощенный пистолет, который он ранее переделал в боевой, а также 20 патронов. Сергей Глазов не стал уточнять, зачем взял с собой оружие, но признался, что не регистрировал его и владел незаконно. По словам задержанного, в МФЦ ему фактически не захотели выдать документы и стали требовать надеть маску. Он отказался это сделать, так как не верит в санитарные правила. После конфликта С. Глазов открыл в МФЦ стрельбу, погибло двое человек.

Задержанный подтвердил, что был сотрудником Службы внешней разведки, но уволился больше 10 лет назад. Пенсию он не получал, не работал, жил на сбережения.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о двойном убийстве, покушении на массовое убийство и незаконном обороте оружия. Обвиняемому может грозить пожизненное заключение.