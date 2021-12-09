Z Архив новостей новости
5 0 6 198
Эксклюзив Эха 13:23, 09 декабря 2021

Члены ОНК посетили задержанного Сергея Глазова, который убил двух и ранил четырёх человек в московском МФЦ

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Мы его посетили вчера, причем как раз перед нашим визитом его привезли. Почти всю ночь он находился в Следственном комитете, где его допрашивали. Утром его отвезли в трамвпункт, потому что он получил травму при задержании, но в принципе, эти травмы не смертельные, нет переломов, есть гематомы. Его освидетельствовали, дали обезболивающие препараты. Выглядел он странно, хотя ничего кроме обезболивающих он не получал, немножко заторможенный, я бы сказала. Долго отвечает на вопросы, ответы односложные, судя по этим ответам, его совершенно не волнует его судьба, что с ним будет, будут его судить или не будут. Он проживает, по его словам, на те средства, которые он когда-то 10 лет назад успел заработать, нет ни семьи, ни детей. При этом у него нелегальное оружие, он все время ходил везде с пистолетом, который не являлся официальным. Все документы на оружие у него были изъяты в свое время», — сказала она.

Меркачева отметила, что у членов ОНК сложилось впечатление, что его уволили со службы за проявления неадекватности.

«У нас сложилось впечатление, что у него была какая-то странная история, его комиссовали со службы, наверное, он как-то себя проявил неадекватно. Вытекало из его слов, что был какой-то случай, который заставил сомневаться в том, что он здравомыслящий человек. Он оказался на гражданке и распорядился своей гражданской жизнью весьма своеобразно», — заключила она.

Ранее Сергей Глазов, открывший стрельбу в московском МФЦ, признал свою вину. Задержанный рассказал общественникам, что пришел в многофункциональный центр в районе Рязанский за паспортом. При себе у него был охолощенный пистолет, который он ранее переделал в боевой, а также 20 патронов. Сергей Глазов не стал уточнять, зачем взял с собой оружие, но признался, что не регистрировал его и владел незаконно. По словам задержанного, в МФЦ ему фактически не захотели выдать документы и стали требовать надеть маску. Он отказался это сделать, так как не верит в санитарные правила. После конфликта С. Глазов открыл в МФЦ стрельбу, погибло двое человек.

Задержанный подтвердил, что был сотрудником Службы внешней разведки, но уволился больше 10 лет назад. Пенсию он не получал, не работал, жил на сбережения.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о двойном убийстве, покушении на массовое убийство и незаконном обороте оружия. Обвиняемому может грозить пожизненное заключение.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Демонстрация слабости Учитывая контекст, в котором сделано заявление Столтенберга (сосредоточение российских войск у границ Украины, о котором пишет западная пресса) можно было бы сказать, что это «потворство агрессии» или «развязывание рук»...

5 154 6 48433 02.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 96 6 9902 08.12
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 183 6 22605 02.12
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Ядерное оружие в Польше и Белоруссии. Почему? Ядерное оружие в Польше и Белоруссии. Почему? Александр Лукашенко заявил, что предложит России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии, если американские ядерные боеголовки окажутся в Польше…

5 45 6 18038 02.12
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 186 6 26775 07.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 39 6 6581 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 45 6 8494 03.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 108 6 22213 06.12
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 241 6 53089 07.12
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 55 6 12538 07.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 217 6 52734 05.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как остудить Украину? Жёсткий визовый режим и отнять дудку Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни гораздо проще…

5 79 6 19652 06.12
Блоги

С фотографии главы Ростова-на-Дону пропали дорогие швейцарские часы В администрации города это объяснили нежеланием привлекать внимание…

5 69 6 17503 07:55
Новости

Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…

5 47 6 12889
Блоги

Александр Соловьёв врач, эксперт лабораторной диагностики

COVID-19 ОМИКРОН — Иллюзий быть не должно! Бустерная доза существенно увеличивает уровень антител и компенсирует значительное снижение нейтрализации после 2 доз. Но, эффективность будет примерно как у 2 доз против Дельты. Т.е. будут наблюдаться прорывные инфекции…

5 30 6 8613 10:38
Блоги

Алексей Навальный политик

Как тюрьма помогает понять феминисток Решил и записался в швейный цех. — Значит, швея, — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть…

5 192 6 56491 07.12

Популярное за неделю

Новости

Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…

5 47 6 12905
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Оказывается, это имеет отношение к зарабатыванию гигантского бабла под видом укрепления госконтроля. Собственно, чем занимается вся российская силовая система…

5 26 6 60842 04.12
#слушать 50:27 8читать $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4027 05.12
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Мы снова всех «переиграли» Китай заявил о поставке уже в ближайший год более 2 миллиардов (!!!) доз вакцин именно на эти рынки. И не бесплатно. За деньги. Так что глобально выиграл от этого всего только Китай. Наш друг. Скорее, «друг»...

5 99 6 151571 04.12
Блоги

+ вДудь: Почему в России пытают вДудь: Почему в России пытают Так вышло, что пытки – это угроза даже для тех из нас, кто не то что никогда не сидел в тюрьме – никогда не имел проблем с законом…

5 38 6 58965 07.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9349633
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5105451

Сегодня в эфире