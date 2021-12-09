Суд в Тбилиси приступил к рассмотрению дела о незаконном пересечении госграницы Грузии Михаилом Саакашвили

Экс-президент, находящийся на восстановительном лечении в военном госпитале в Гори, отказался присутствовать на процессе, сославшись на ухудшение здоровья, сообщает «Интерфакс».

До начала процесса прокурор Леван Вепхвадзе заявил журналистам, что следствием доказано незаконное пересечение грузинской границы Саакашвили, и это действие уголовно наказуемо.

«Что касается маршрута его передвижения, следствие детально его установило, в том числе и кто ему помогал на Украине. Это был высокопоставленный сотрудник силовых структур в прежних властях», — сказал Вепхвадзе.

Ранее сообщалось, что в Грузии задержаны четверо грузинских граждан, оказывавших помощь Саакашвили в незаконном пересечении границы.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.