Глава российского Генштаба Валерий Герасимов назвал ложью информацию о готовящемся вторжении России на Украину

Он подчеркнул, что военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует никаких уведомлений. Герасимов также сказал военным атташе иностранных государств, что значительно увеличилось военная активность НАТО у российских границ.

Ранее американские СМИ неоднократно писали со ссылкой на разведданные о том, что Россия концентрирует войска вблизи Украины. Во вторник на переговорах с президентом Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден предупредил о санкциях в случае вторжения.