Петербургский суд арестовал бывшего главу федерации вольной борьбы по подозрению в убийстве тридцатилетней давности

Следствие считает, что герой «Бандитского Петербурга» организовал расстрел криминального авторитета.

Суд в Петербурге отправил в СИЗО на два месяца Владимира Кулибабу. Вместе с ним под стражу поместили его предполагаемых сообщников: Анатолия Мотыля и Владимира Карпинского. В ходе судебного заседания адвокаты Кулибабы утверждали, что их клиент невиновен. Однако следствие считает, что обвиняемые убили криминального авторитета Игоря Савина по кличке Кувалда.

Двадцать восемь лет назад влиятельный петербургский предприниматель Константин Яковлев, он же Костя Могила, известный в криминальных кругах как крёстный отец Петербурга. Он дал Кувалде контракт на сумму в почти миллион долларов, однако Савин не захотел делить прибыль с партнёрами и даже попытался убить своего босса. Это могло стать поводом для последующей расправы над Кувалдой. Отметим, что Кулибабу, как пишет издание «Фонтанка.ру», считают близким товарищем Яковлева.

Больше десяти лет назад Владимира Кулибабу обвиняли в организации убийства директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Однако в 2012 году суд признал Кулибабу невиновным.