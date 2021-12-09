Начальник ГУФСИН Иркутской области, по данным правозащитников, получил повышение, несмотря на пытки в колониях

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель фонда «В защиту прав заключенных*» Лев Пономарев*.

«Тема пыток будет одна из основных на встрече [СПЧ] с президентом. Уже год фонд «В защиту прав заключенных*» вместе с Татьяной Москальковой ведем расследование массовых пыток, которые были в Иркутской области. Сейчас официально признаны около 30 потерпевших заключенных, пострадавших от сексуального насилия. Мы требовали, чтобы Леонид Сагалаков, начальник ГУФСИН Иркутской области, был отстранен на время расследования. Вчера я узнал, что Сагалаков был повышен указом президента с полковника на генерала. И уже я знаю информацию из Иркутской области, насколько тюремщики подняли голову, насколько они мешают расследованию насилия. Таким образом они заранее приготовились к встрече с президентом: «Сагалаков — хороший». Видимо, следующий шаг, что насилия не было», — сказал он.

Пономарев* отметил, что считает правомерным увольнение администрации ФСИН за пытки.

«Мы знаем, как это произошло в Саратове, когда были показаны изнасилования, тут же был снят начальник тюремной системы Саратовской области. Очевидно, это правильно сделано, потому что он должен нести ответственность за то, что там происходит», — заключил он.

Президент Владимир Путин по видеосвязи проведет сегодня встречу с членами Совета по правам человека. В частности, на повестке будет стоять проблема пыток в колониях и дело в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Также правозащитники планируют обсудить необходимость внесения поправок в закон о СМИ-иноагентах и ситуацию с ликвидацией общества «Мемориал*».

* Фонд "В защиту прав заключенных" - НКО, признанное иностранным агентом. Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.