СПЧ поднимет тему иноагентов, ликвидации «Мемориала»* и пыток во ФСИН в ходе встречи с президентом

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Совета по правам человека Александр Точенов.

«На предстоящей встрече Совета по развитию гражданского общества и правам человека с президентом будет поднят ряд важных серьезных проблем. В своем выступлении председатель Совета Валерий Александрович Фадеев затронет в общих чертах большинство этих тем, расскажет о том, что выполнено и не выполнено по поручениям президента по предыдущим двум встречам. Будет безусловно тема кибербезопасности, большой доклад, утвержденный Советом, вопросы иноагентов всех категорий, конкретные предложения, в этой связи «Мемориал*» будет затронут. Вопрос лечения бездомных, особенно в период пандемии, вопрос домашнего насилия, экологические вопросы, вопрос пыток и всего негатива, который происходит в системах ФСИН, это безусловно будет. Все вопросы, которые сейчас на слуху и волнуют наше общество, которые в ближайшее время нужно решить», — сказал он.

Точенов отметил, что темы для встречи с президентом прорабатывались в Совете по правам человека при участии экспертного сообщества.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.