Центр «Вектор» не собирается модернизировать вакцину «ЭпиВакКорона» под новые варианты коронавируса

В этом нет необходимости, пояснил гендиректор Ринат Максютов.
По его словам, препарат так же эффективен против всех новых штаммов, в том числе, предположительно, против варианта «омикрон», который вызывает беспокойства специалистов.
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В этом нет необходимости, пояснил гендиректор Ринат Максютов.
По его словам, препарат так же эффективен против всех новых штаммов, в том числе, предположительно, против варианта «омикрон», который вызывает беспокойства специалистов.
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…