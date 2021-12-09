В Общественной палате предложили заменить слово QR-код на более понятное

В качестве альтернативы уже предложены формулировки «сертификат имунного здоровья» или «свидетельство». По мнению участников обсуждения, термин QR-код не понятен многим гражданам, особенно пожилым и с ограниченными возможностями здоровья. Сама же процедура получения документа и вовсе нередко вызывает затруднение и эмоциональные переживания.

Кроме того, в Общественной палате предложили расширить список мест, где потребуется цифровой код. Так, в перечень могут добавить больницы, поликлиники, стоматологии и религиозные организации.

При этом требование не будет распространяться на людей, у которых есть справка о противопоказаниях к иммунизации от коронавируса. В отношении тех, кто будет необоснованно отказывать в выдаче соответствующего документа, будет ужесточен контроль.

Ранее в Государственную думу был внесен законопроект о введении в общественных местах системы QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса. Однако эта инициатива была негативно воспринята обществом. Рассмотрение документа уже неоднократно переносили.

Как ожидается, закон о введении QR-кодов с 1 февраля все же начнут обсуждать в первом чтении уже на следующей неделе.