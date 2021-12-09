Устроивший стрельбу в МФЦ москвич, по данным СМИ, заявил на допросе, что стрелял в людей, которые верят в коронавирус

Ранее он служил в ФСБ и Службе внешней разведки. Боевой пистолет, как утверждает Сергей Глазов, ему был необходим для защиты от «уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией», цитирует газета «Коммерсантъ».

На допросе стрелок признал вину. Рассказал, что в прошлом году сделал боевое оружие из охолощённого пистолета. По версии следствия, Глазов во вторник приехал на велосипеде в многофункциональный центр «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Войдя в здание, попросил у сотрудника талончик на получение паспорта, его надо было заменить. Глазову исполнилось 45 лет.

На просьбу сотрудника надеть маску посетитель распылил ему в лицо газ из баллончика, затем убил выстрелом в упор. После этого смертельно ранил охранника центра и начал беспорядочно стрелять по посетителям, ранив четырёх человек, включая девочку 10 лет. Они, по мнению убийцы, верили в коронавирус.

Пистолет стрелка заклинило, в этот момент его скрутил полицейский, работник МФЦ, пишет газета «Коммерсантъ». По её данным, у убийцы оставалось 20 патронов, жертв могло быть намного больше. Глазова ждёт психиатрическая экспертиза. Пресненский суд изберёт ему сегодня меру пресечения.

При задержании у стрелка нашли крупные денежные суммы в евро, долларах и рублях. Дома у него обнаружили ещё 16 тысяч швейцарских франков, пишет «Коммерсантъ». По её данным Глазов некоторое время назад избавился от двух ружей и пары травматических пистолетов.