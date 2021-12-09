За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса

Зафиксирован 1 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 794 человека.
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Бежавший в Польшу белорусский диспетчер назвал экстренную посадку самолета Ryanair в Минске операцией КГБ Новая информация может помочь польской прокуратуре подготовить обвинения против белорусских официальных лиц, поскольку самолет принадлежал отделению ирландской авиакомпании в этой стране…
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…
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Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…