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Эксклюзив Эха 11:14, 09 декабря 2021

«Мемориал»*: Засекречивание имен сотрудников НКВД, причастных к сталинским репрессиям, дискредитирует ФСБ

Верховный суд признал законным засекречивание имен сотрудников НКВД, причастных к сталинским репрессиям. Подобное засекречивание имен сотрудников НКВД дискредитирует ФСБ. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» исследователь, член общества «Мемориал*» Сергей Прудовский.

«Сотрудники ФСБ, отождествляя себя с сотрудниками НКВД, подрывают репутацию службы безопасности. Зачем им это надо, сложно понять. Можно предположить, что это корпоративная солидарность, и они не хотят признавать то, что их предшественники были палачами, были преступниками. Ведь огромное количество сотрудников НКВД было осуждено и до сих пор не реабилитировано», — сказал он.

При этом историк отметил, что представителям ФСБ неизвестно о массовых реабилитациях жертв сталинских репрессий в 1990-е годы.
«Оказывается, что представители ФСБ не знают, что в 90-е годы была массовая реабилитация. Им об этом ничего неизвестно, они об этом заявили в суде», — подчеркнул он.

Прудовский также добавил, что засекречивание необходимо для ощущения безнаказанности действующим силовикам.

«Это нужно для живущих сейчас и для последующих поколений, я так понимаю. Если действующие сотрудники, как органов ФСБ, так и прокуратуры, принимают решения в настоящее время, которые, мягко говоря, не соответствуют закону, они понимают, что они будут безнаказанными. Их имена будут скрыты также, как скрыты имена сотрудников НКВД и прокуратуры причастных к Большому террору», — заключил он.

Верховный суд признал законным президентский указ о засекречивании имен сотрудников НКВД, причастных к Большому террору. Иск в Верховный суд подавал историк Сергей Прудовский. Исследователь занимается темой репрессий против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги, в рамках операции были расстреляны более 20 тысяч человек.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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