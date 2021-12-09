По данным Генпрокуратуры, стоимость изъятого имущества по делам о коррупции впервые превысила сумму ущерба

Ведомство также собирается конфисковывать у осужденных криптовалюту. За 9 месяцев этого года в бюджет взыскали 53 миллиарда и 800 миллионов рублей, что на 600 миллионов больше размера ущерба, причиненного коррупционерами.

Кроме того, еще 15 миллиардов было внесено добровольно. Об этом РИА Новости рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов, добавив, что возмещение ущерба не единственная цель этих действий. Это еще и форма наказания, в частности, в виде штрафа.

Краснов также отметил, что ведомство работает над тем, чтобы ввести в правовое поле понятие криптовалюты и иных виртуальных активов, которые иногда выступают как платежное средство при даче взяток. Для это разрабатываются правовые нормы, которые помогут признать находящиеся в теневом обороте активы предметом преступления и обеспечить возможность их ареста и конфискации

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по легализации способов добычи криптовалюты.